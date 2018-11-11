Браташ: очень престижно побеждать на таком турнире, как Кубок Германии

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о выступлении команды на турнире в Германии. Команда выиграла соревнования, обыграв в заключительном матче Швейцарию (4:2).



«Очень престижно выигрывать на таком представительном турнире. Благодарю ребят, всю команду за самоотдачу и старания. Парни заслужили эту победу.



Мы смотрим на действия всех игроков. Анализируем игру команды, каждого хоккеиста. Все выводы, наблюдения, резюме мы предоставим в штаб сборной России. Не хотел бы кого-то выделять персонально. Играла команда, и побеждала тоже команда.



Ощущения от ледовой арены? Только приятные. Но самое большое впечатление – это болельщики. Мы словно и не уезжали из России. На матчах с трибун слышали в основном русскую речь. Спасибо всем, кто приходил поддерживать нас», — приводит слова Браташа официальный сайт Федерации хоккея России.

Олимпийская сборная России выиграла Кубок Германии