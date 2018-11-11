Защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев дебютирует в НХЛ в игре с «Виннипегом»

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», сообщает в своём «твиттере» журналист Крис Райан. Для 27-летнего хоккеиста эта игра станет дебютной в лиге.



Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх.



По окончании сезона защитник, ставший в феврале 2018 года олимпийским чемпионом в составе сборной России, подписал соглашение с «Нью-Джерси».

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