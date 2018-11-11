Земчёнок — о Кубке Германии: сложные матчи, от этого ещё приятнее выиграть

Защитник олимпийской сборной Артём Земчёнок поделился эмоциями от выступления на Кубке Германии. Российская команда стала сильнейшей на турнире, обыграв в заключительном матче сборную Швейцарии (4:2). Подопечные Олега Браташа одержали три победы во всех встречах.



«Мы победили в турнире. Это самый главный итог. Каждый сделал всё, что мог, старался не подвести команду. Сложные матчи на таких соревнованиях, от этого ещё приятнее выиграть.



Были удачные моменты, ребята хорошо действовали, помогали друг другу. Вообще, приятно в такой команде играть. Я доволен этой поездкой в сборную. Если пригласят снова, с радостью поеду на турниры», — приводит слова Земчёнка официальный сайт Федерации хоккея России.

Олимпийская сборная России выиграла Кубок Германии