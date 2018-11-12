26 сейвов Варламова помогли «Колорадо» одолеть на выезде «Эдмонтон»

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Канаде и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде в ворота «нефтяников» влетели две шайбы, авторами которых стали Мико Рантанен и Карл Сёдерберг, а во втором игровом отрезке преимущество «лавин» укрепили Александр Керфут и Тайсон Бэрри. Хозяева сумели отыграть одну шайбу усилиями Тая Ратти, но на большее их не хватило.



Голкипер гостей Семён Варламов отразил 26 бросков из 27 (96,3%). Защитник Иван Задоров провёл на льду 16 минут 42 секунды, нанёс два броска в створ и отметился одним силовым приёмом. У форварда Владислава Каменева показатель полезности «-1» за 9 минут 57 секунд.