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26 сейвов Варламова помогли «Колорадо» одолеть на выезде «Эдмонтон»

26 сейвов Варламова помогли «Колорадо» одолеть на выезде «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Канаде и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде в ворота «нефтяников» влетели две шайбы, авторами которых стали Мико Рантанен и Карл Сёдерберг, а во втором игровом отрезке преимущество «лавин» укрепили Александр Керфут и Тайсон Бэрри. Хозяева сумели отыграть одну шайбу усилиями Тая Ратти, но на большее их не хватило.

Голкипер гостей Семён Варламов отразил 26 бросков из 27 (96,3%). Защитник Иван Задоров провёл на льду 16 минут 42 секунды, нанёс два броска в створ и отметился одним силовым приёмом. У форварда Владислава Каменева показатель полезности «-1» за 9 минут 57 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1 : 4
0:2, 0:2, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 00:26 (5x5), 0:2 – Сёдерберг (Бэрри, Калверт) – 15:33 (5x5), 0:3 – Керфут (Сёдерберг, Жирар) – 25:03 (5x4), 0:4 – Бэрри (Рантанен, Маккиннон) – 30:54 (5x5), 1:4 – Ратти (Ларссон, Лучич) – 49:20 (5x5)
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