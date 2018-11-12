Дадонов набрал очки в 11-м матче подряд и приблизился к рекорду Буре

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:1).



29-летний уроженец Челябинска поучаствовал в одном из двух голов капитана «пантер» Александра Баркова. Дадонов продлил серию с набранными очками до 11 матчей, одноклубник Евгения Майк Хоффман, отдавший две голевые передачи, — до 12. Оба хоккеиста приблизились к рекорду франшизы, который принадлежит Павлу Буре – он набирал очки в 13 встречах подряд.



В нынешнем сезоне Дадонов провёл 14 матчей в регулярном чемпионате, забросил семь шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафного времени.

Видео гола Баркова, в котором поучаствовали Дадонов и Хоффман, можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19