Экс-защитник «Сибири» Илья Неколенко покинул ECHL

Защитник Илья Неколенко покинул Хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL), сообщает официальный сайт турнира. 25-летний спортсмен провёл всего три матча в составе клуба «Рединг Роялз».



В минувшем сезоне воспитанник московского хоккея успел поиграть за три клуба. Начинал сезон Неколенко в «Югре», где в 14 матчах регулярного чемпионата отметился одной результативной передачей. Концовку чемпионата Илья провёл в расположении «Нефтехимика», за который провёл одну встречу в плей-офф. Также Неколенко принял участие в одном матче за «Рубин» из ВХЛ.



За карьеру в Континентальной хоккейной лиге игрок также защищал цвета таких клубов, как «Атлант», «Спартак», «Северсталь», новокузнецкий «Металлург» и «Сибирь». В общей сложности в послужном списке защитника 6 (2+4) очков в 92 матчах КХЛ при показателе полезности «-13».

Экс-защитник «Сибири» и «Югры» Илья Неколенко продолжит карьеру в ECHL