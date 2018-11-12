Хохряков: пропустил Кубок Карьяла из-за опухоли в надкостнице

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков рассказал о повреждении, из-за которого ему пришлось пропустить первый этап Евротура – Кубок Карьяла.
«Была опухоль в надкостнице, шайба попала. Конечно, я расстроился, что не удалось сыграть за сборную России. Не ожидал, что получу вызов, но было очень приятно.
В чём причины проблемного первого отрезка «Салавата» в чемпионате? Не знаю, сложно сказать. Будем работать, чтобы исправлять ситуацию», — приводит слова Хохрякова «Горобзор».
В Хельсинки сборная России обыграла Финляндию (3:0), Швецию (4:1) и уступила Чехии (2:5). Команда Ильи Воробьёва выиграла турнир, набрав одинаковое количество очков с финнами, но опередив их за счёт победы в очном матче.
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