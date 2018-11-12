Стали известны составы «Авангарда» и хабаровского «Амура» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало игры — в 19:30 мск. В составе хозяев дебютный матч проведёт форвард Виктор Стольберг.
«Авангард»:
Бобков (Шилин);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Петров;
Пивцакин — Мартынов, Галимов — Семёнов — Манукян;
Заседа — Бондарев, Фисенко — Стась — Кошелев.
«Амур»:
Мурыгин (Аликин);
Кузьмин — Коларж, Файзуллин — Пьянов — Горшков;
Атюшов — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Зогорна;
Йордан — Турбин, Дедунов — Железков — Руденков;
Журавлёв, Попугаев — Рассказов — Кузнецов.
«Авангард» — «Амур»: в составе «ястребов» дебютирует Стольберг