«Авангард» — «Амур»: в составе «ястребов» дебютирует Стольберг

Стали известны составы «Авангарда» и хабаровского «Амура» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало игры — в 19:30 мск. В составе хозяев дебютный матч проведёт форвард Виктор Стольберг.



«Авангард»:



Бобков (Шилин);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Петров;

Пивцакин — Мартынов, Галимов — Семёнов — Манукян;

Заседа — Бондарев, Фисенко — Стась — Кошелев.



«Амур»:



Мурыгин (Аликин);

Кузьмин — Коларж, Файзуллин — Пьянов — Горшков;

Атюшов — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Зогорна;

Йордан — Турбин, Дедунов — Железков — Руденков;

Журавлёв, Попугаев — Рассказов — Кузнецов.