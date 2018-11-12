Бойд: надеюсь, Боченски и Фрэттину удастся избежать серьёзных травм

Нападающий астанинского «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал выездную победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Тяжёлый матч получился, в Новосибирске всегда непросто играть. «Сибирь» действовала очень неплохо, с большой отдачей, это неплохая скоростная команда, в которой есть отличные игроки. Но нам повезло забить на гол больше, удача была на нашей стороне, и мы счастливы. Вратари играли здорово, у каждого голкипера было несколько великолепных сейвов за матч.



О том, что этот матч для меня юбилейный, 400-й, в КХЛ, я не знал, мне сказали об этом лишь только после игры. Это интересно и здорово. Главное, чтобы не было больше травм, потому что в последние несколько сезонов я многовато лечился. В любом случае 400 матчей — это солидно, но я буду стараться увеличивать эту цифру. Как игралось без двух травмированных партнёров по звену? Это часть игры. Тренеры произвели несколько перестановок в моей тройке. Посмотрим, кто в каком состоянии будет завтра, и я надеюсь, что серьёзных травм Боченски и Фрэттину удастся избежать. Думаю, что всё будет в порядке и в следующих матчах мы своей тройкой забьём несколько голов.



Болельщики говорят, что «Сибирь» не заслужила даже одного очка? Не знаю. «Сибирь» провела хороший матч. Не забудьте, что основное время закончилось со счётом 1:1, и каждый бросок мог изменить исход матча в любую сторону. Новосибирцы играли хорошо, а поддержка, как всегда, была на уровне», — сказал Бойд в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Барысу»