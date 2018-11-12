«Северсталь» победила «Адмирал» в первой игре без Гулявцева

В Череповце местная «Северсталь» одолела «Адмирал», игра завершилась со счётом 2:1 Б. Матч стал дебютным для Павла Торгаева, назначенного исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Александра Гулявцева.



Счёт был открыт на 7-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Константин Глазачев. Следующий гол зрители увидели только на 58-й минуте — Юрий Трубачёв позволил череповецкому клубу сравнять счёт. Овертайм прошёл без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок реализовал Трубачёв.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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