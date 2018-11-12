Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Северсталь» победила «Адмирал» в первой игре без Гулявцева

«Северсталь» победила «Адмирал» в первой игре без Гулявцева
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» одолела «Адмирал», игра завершилась со счётом 2:1 Б. Матч стал дебютным для Павла Торгаева, назначенного исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Александра Гулявцева.

Счёт был открыт на 7-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Константин Глазачев. Следующий гол зрители увидели только на 58-й минуте — Юрий Трубачёв позволил череповецкому клубу сравнять счёт. Овертайм прошёл без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок реализовал Трубачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Глазачев – 6:29 (5x5), 1:1 – Трубачёв (Гераськин) – 57:37 (5x5), 2:1 – Трубачёв – 65:00 ( ПБ)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент