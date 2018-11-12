Сидоренко: с Бэйленом у нас «забита стрела» после матча

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1).



«Хорошо, что удалось забить первыми. Были тяжёлые моменты, когда соперник закрывал нас в зоне. Но наши ребята самоотверженно оборонялись, были непростые моменты, например два удаления подряд. За счет самоотдачи удалось победить. Слухи про уход Пулккинена? Он пришел сегодня на раскатку, у него болела спина, поэтому он пропустил матч с „Трактором“. Тяжело ли совмещать две должности? Время покажет. Рано делать какие-либо выводы.



Буду ли я разговаривать с Бэйленом? Да, у меня с ним „забита стрела“ после матча. Так, на всякий пожарный», — передает слова Сидоренко коррепондент «Чемпионата» Егор Литавор.