Кулёмин: приятно сделать быстрый хет-трик, ещё не получалось много забивать

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (5:4 Б).



«Конечно, очень приятно, что мой хет-трик случился быстро. Не получалось много забивать пока. Приятно, когда шайба начинает лететь в ворота. Очень хорошо, что выиграли сегодня. Была важная игра для нас.



Травма позади. Было тяжело втягиваться первые игры. Старался как можно быстрее выйти на лёд, долго восстанавливался. Сейчас помог перерыв, было время восстановиться и потренироваться в полную силу.



Первое звено должно быть лидирующим. Если тебе доверяют играть в первом звене, то нужно помогать команде и оправдывать доверие тренера. Считаю, что лига меняется, команды выравниваются. Иногда играешь с командами, которые не на первых местах, но всё равно сложные матчи. Нужно на каждую игру настраиваться. Тем более конкуренция среди игроков после сокращения лиги усилилась.



Считаю, что у нас все звенья забивают. Сегодня так получилось, что забивали мы. Но у нас много ребят, которые могут дать результат», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.