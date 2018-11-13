Голкипер «Далласа» Худобин совершил потрясающий сейв на Дюбуа

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Даллас Старз» — 2:1.

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Кэм Аткинсон, реализовав большинство. На 39-й минуте вернувшийся в состав «Далласа» после травмы Александр Радулов восстановил равновесие. Но добыть очки техасцам не удалось – в середине третьего игрового отрезка Пьер-Люк Дюбуа принёс «жакетам» победу.

Дюбуа мог вывести «Коламбус» вперёд эпизодом раньше, однако ему помешал вратарь «Далласа» Антон Худобин. Российский вратарь в эффектной растяжке успел перекрыть уже пустые ворота. Всего в этом матче Худобин отразил 26 бросков из 28.

Видео сейва также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».