Артемий Панарин продлил безголевую серию до восьми матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Даллас Старз» — 2:1.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин снова не смог поразить ворота соперника. Безголевая серия нападающего теперь составляет восемь матчей. Всего на этом отрезке он набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-2».

В матче с «Далласом» российский форвард провёл на льду 19 минут 25 секунд (из них 2.28 в большинстве) и не нанёс ни одного броска в створ ворот Антона Худобина. При этом из последних 14 матчей Панарин не забивал в 13, за исключением игры с «Баффало Сэйбрз», в которой сделал дубль.

Напомним, что следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.