Продолжит ли «Авангард» победную серию в игре с «Динамо» и другие матчи дня

Сегодня, 14 ноября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт девять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагаем вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Барыс» — «Амур»;

— «Витязь» — «Трактор»;

— СКА — «Адмирал»;

— «Спартак» — «Автомобилист»;

— ХК «Сочи» — «Локомотив»;

— «Йокерит» — «Северсталь»;

— «Динамо» Мн – «Металлург»;

— «Авангард» — «Динамо» М.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.