Продолжит ли «Авангард» победную серию в игре с «Динамо» и другие матчи дня

Сегодня, 14 ноября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт девять матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагаем вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Барыс» — «Амур»;
— «Витязь» — «Трактор»;
— СКА — «Адмирал»;
— «Спартак» — «Автомобилист»;
— ХК «Сочи» — «Локомотив»;
— «Йокерит» — «Северсталь»;
— «Динамо» Мн – «Металлург»;
— «Авангард» — «Динамо» М.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.