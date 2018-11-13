«Сибирь» сыграет с «Куньлунем» в альтернативной форме

«Сибирь» проведёт домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» в альтернативной форме, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба. Игра состоится завтра, 14 ноября, начало встречи — в 15:30 мск.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».

Команда Александра Андриевского занимает последнее место в Восточной конференции, имея в своём активе пять побед при 22 поражениях. К игре с китайским клубом «сибиряки» подходят с пятиматчевой серией поражений. В свою очередь подопечные Юсси Таполы ведут борьбу за попадание в плей-офф. «Драконы» занимают девятую позицию на Востоке, лишь на два очка отставая от нижнекамского «Нефтехимика.