Александр Свитов в матче со «Слованом» дебютирует в этом сезоне КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов примет участие в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом», информирует официальный «твиттер» казанского клуба.

Игра станет для хоккеиста первой в сезоне. Свой последний матч за «Ак Барс» Свитов провёл 22 апреля в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Первые два месяца сезона-2018/19 игрок пропустил из-за травмы.

В рамках набора игровой формы в конце октября Свитов был отправлен в ВХЛ. Форвард «Ак Барса» сыграл в ВХЛ на основании регламента КХЛ, согласно которому хоккеист с односторонним контрактом может быть направлен в команду ВХЛ на срок не более 21 дня с целью восстановления должных физических кондиций после исключения из списка травмированных.