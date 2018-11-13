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Аскаров: Россия приезжала в Канаду за кубком, были уверены в победе

Аскаров: Россия приезжала в Канаду за кубком, были уверены в победе
Хоккей / МЧМ по хоккею-2019

Голкипер юниорской сборной России U17 Ярослав Аскаров прокомментировал победу в Мировом кубке вызова.

«Наверное, самый тяжелый матч – финальный. Мы неважно провели первый период. Может быть, сказались эмоции. Но в перерыве в раздевалке договорились, что отдадим всё для победы. Потому что в Канаду мы приехали за кубком.

Эмоции сильные были. И всё-таки в душе сидела уверенность, что обязательно победим. Другие мысли просто не приходили. Настраивали друг друга, помогали, подбадривали. Все в команде отработали замечательно. Спасибо тренерам и персоналу.

Мы знали, что в России следят за нашими матчами, ждут победы. Мы же сами, когда играют сборные, обязательно интересуемся результатами. Хочется же, чтобы все побеждали», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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Порадовали все. Без исключения.
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