Аскаров: Россия приезжала в Канаду за кубком, были уверены в победе

Голкипер юниорской сборной России U17 Ярослав Аскаров прокомментировал победу в Мировом кубке вызова.



«Наверное, самый тяжелый матч – финальный. Мы неважно провели первый период. Может быть, сказались эмоции. Но в перерыве в раздевалке договорились, что отдадим всё для победы. Потому что в Канаду мы приехали за кубком.



Эмоции сильные были. И всё-таки в душе сидела уверенность, что обязательно победим. Другие мысли просто не приходили. Настраивали друг друга, помогали, подбадривали. Все в команде отработали замечательно. Спасибо тренерам и персоналу.



Мы знали, что в России следят за нашими матчами, ждут победы. Мы же сами, когда играют сборные, обязательно интересуемся результатами. Хочется же, чтобы все побеждали», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.



Российская гегемония в Европе и Канаде. Наши сборные показали всю свою мощь Порадовали все. Без исключения.