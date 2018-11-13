Джек Джонсон: Кубок Стэнли — самый трудный трофей профессионального спорта

Защитник клуба «Питтсбург Пингвинз» Джек Джонсон рассказал, что всегда высоко оценивал потенциал «Вашигтон Кэпиталз», летом выигравшего первый Кубок Стэнли в своей истории, и отметил высокую сложность победы в турнире.



«Говорят, Кубок Стэнли — самый трудный трофей профессионального спорта, и это неспроста. После семи месяцев чемпионата команду, которая претендует на победу, ждут четыре раунда, каждый потенциально из семи игр — тяжелейшее испытание само по себе. Я всегда думал о „Кэпиталз“ как об очень сильной команде, в чьём составе есть выдающиеся игроки. И не менял своего восприятия», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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