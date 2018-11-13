В услугах Филиппи заинтересовано московское «Динамо»

Нападающим Томашем Филиппи интересуются московское и минское «Динамо», а также братиславский «Слован», сообщает Hokej.cz со ссылкой на агента игрока Роберта Спаленку.



Напомним, накануне Филиппи покинул хабаровский «Амур», расторгнув с клубом контракт по соглашению сторон. В этом сезоне он провёл за команду 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». В среднем за игру Томаш проводил на льду 17 минут 31 секунд.



В КХЛ чешский форвард также за магнитогорский «Металлург». В 2016 году в составе команды он завоевал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ Филиппи провёл 194 матча и набрал 92 (35+57) очка.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

