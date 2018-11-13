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«Торпедо» — ЦСКА: в составе гостей дебютирует Комиссаров

«Торпедо» — ЦСКА: в составе гостей дебютирует Комиссаров
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав московского ЦСКА на игру с нижегородским «Торпедо», информирует «армейский» клуб в своём «твиттере». Свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге проведёт нападающий Лев Комиссаров.

Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало игры — в 19:00 мск.

Сорокин (Корепанов);
Чмыхов — Марченко, Хансен — Андронов — Калинин;
Дальбек — Робинсон, Скотт — Вей — Толчинский;
Пашнин — Науменков, Попов — Карнаухов — Ртищев;
Ермаков, Антипов — Силаев — Комиссаров.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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