«Торпедо» — ЦСКА: в составе гостей дебютирует Комиссаров

Стал известен состав московского ЦСКА на игру с нижегородским «Торпедо», информирует «армейский» клуб в своём «твиттере». Свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге проведёт нападающий Лев Комиссаров.



Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало игры — в 19:00 мск.



Сорокин (Корепанов);

Чмыхов — Марченко, Хансен — Андронов — Калинин;

Дальбек — Робинсон, Скотт — Вей — Толчинский;

Пашнин — Науменков, Попов — Карнаухов — Ртищев;

Ермаков, Антипов — Силаев — Комиссаров.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19