Рестлер WWE — о cокращении наказания Уилсона: у него теперь есть кредит?

Известный американский рестлер Люк Харпер прокомментировал сокращение дисквалификации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона с 20 до 14 матчей. Напомним, Уилсон пропустил уже 16 игр.



«Теперь Том Уилсон может взять кредит в два матча для следующей дисквалификации?» — написал Харпер в «Твиттере».



Напомним, Уилсон был наказан за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту во время предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2). Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре.

Посмотреть видео также можно в YouTube.



В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.