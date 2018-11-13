«Виннипег» отправил на драфт отказов Эверберга, «Рейнджерс» — М. Линдквиста

Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» отправил на драфт отказов экс-нападающего «Авангарда» Денниса Эверберга, «Нью-Йорк Рейнджерс» — форварда Михаэля Линдквиста, информирует в своём «твиттере» инсайдер НХЛ Боб Маккензи.



В этом сезоне Эверберг сыграл 11 матчей в фарм-клубе «Джетс» в АХЛ и сделал одну голевую передачу. 26-летний хоккеист прошлый сезон провёл в КХЛ, выступая за «Авангард» и «Нефтехимик». В общей сложности он сыграл 55 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 7 голевых передач. В составе сборной Швеции Эверберг дважды (2017, 2018) становился чемпионом мира.



24-летний Линдквист не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»