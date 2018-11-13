Джирарди: Сен-Луи был не самым крупным игроком, но о нём до сих пор говорят

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди поделился мнением об игре Мартена Сен-Луи, принятого в Зал хоккейной славы. Хоккеисты «молний» приехали на церемонию, чтобы поддержать экс-партнёра и сказать несколько тёплых слов в его адрес.



«Сен-Луи — не самый крупный парень, но о нём до сих пор говорят. У него уникальное отношение к делу и потрясающий характер. Он никогда не сдаётся, а продолжает работать. Он набрал 1000 очков, выиграл Кубок Стэнли, приз Харта. Легко понять, что он будет в Зале славы. Разве мы могли не воспользоваться таким шансом и не поддержать его в такой день?» — приводит слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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