«Филадельфия» — «Флорида»: Дадонов продлил результативную серию до 12 матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Флориду Пантерз» (1:2, идёт третий период). В концовке второго периода российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой.

Посмотреть видео гола Дадонова можно на официальном сайте НХЛ.

Забросив восьмую шайбу в сезоне, Дадонов продлил результативную серию до 12-ти матчей. За этот игровой отрезок он набрал 14 очков (7+7). Всего в его активе теперь 17 (8+9) баллов.

Также, хоккеист приблизилися к рекорду франшизы, который принадлежит Павлу Буре – он набирал очки в 13 встречах подряд.

Напомним, в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18 29-летний Дадонов набрал 65 (28+37) очков при показателе полезности «+10».