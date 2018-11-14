Джо Торнтон забросил 400-ю шайбу в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан Хосе Шаркс» дома взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 5:4.

Одним из главных героев матча стал легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон. 39-летний ветеран стал автором победной шайбы, достигнув отметки в 400 голов за карьеру в НХЛ. Для канадского форварда этот матч стал 1503-м в североамериканской лиге.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

39-летний Торнтон порвал передние крестообразные связки в левом колене 2 апреля 2017 года. Он вернулся через две недели и провёл последние четыре встречи серии первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4). 24 апреля 2017 года ему была проведена операция.



В прошлом сезоне канадец набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего 23 января порвал передние и крестообразные связки в правом колене. Через два дня ему была проведена операция.