Брагин: «молодёжка» продемонстрировала полную самоотдачу, было непросто

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги первого матча со сборной QMJHL (5:1) в рамках суперсерии с командам CHL (3-2).

«Вчерашняя победа отняла много сил, поэтому в физическом плане против сборной лиги Квебека было непросто. Соперник даже отменил игровой день в своей лиге для целенаправленной подготовки к матчу с нами, поэтому превосходил нас в свежести, тем важнее было посмотреть на наших игроков в таких непростых условиях.

Игроки поняли, как играть правильно, и продемонстрировали полную самоотдачу. В шестом матче рассчитываем увидеть то же самое. В плане тактики действовали правильно, много терпели и справились. Игра «легионеров»? Все четверо сыграли неплохо», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.