Майоне: не мог представить, что меня выберут на МВЗ, польщён выбором болельщиков

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне стал самым популярным игроком КХЛ в голосовании болельщиков по определению стартовых составов на Матч всех звёзд. За канадского защитника было отдано 2536 голосов.

«Когда подписывал контракт с «Динамо», то не мог представить, что уже через пару месяцев меня выберут на Матч звёзд КХЛ. Я очень польщён этим выбором, спасибо болельщикам, которые за меня голосовали и которым понравился мой стиль игры. Счастлив, что смогу принять участие в этом событии, в празднике, на котором будет столько крутых хоккеистов. Не знаю, успею ли что-то специально придумать, но буду делать всё, чтобы развлечь болельщиков», — цитирует Майоне официальный сайт КХЛ.

Неделя звёзд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.