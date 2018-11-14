Форвард «Питтсбурга» о решении по Уилсону: не думаю, что кто-то остался доволен

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен прокомментировал решение сократить дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.

«Подобное должно быть рассмотрено при следующем рассмотрении коллективного соглашения (CBA). Не думаю, что кто-то остался доволен. Не думаю, что все эти новости об апелляциях выставляют лигу в хорошем свете. Хочется, чтобы в заголовках были события на льду и хоккеисты, а не что-то другое. Думаю, многим не понравилось, что дисквалификацию сократили таким образом после того, как за апелляцией следовала новая апелляция», – цитирует Каллена The Score.

Независимый судья сократил дисквалификацию нападающего «Вашингтона» с 20 до 14 матчей. Также игроку вернут 378 тыс. от потерянной за время дисквалификации зарплаты в $ 1,26 млн.



Хоккеист был наказан за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту во время предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2). Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре.