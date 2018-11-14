Фетисов: изменения в хоккее — это заслуга Якушева

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал введение Александра Якушева в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто.

«Поздравляю Александра Якушева с введением в Зал славы. Это большая заслуга для любого хоккеиста. Он — один из лучших спортсменов своего времени. Его интеллигентный стиль проявился в игре с канадцами. Думаю, все были рады, что в Зал славы включён такой выдающийся спортсмен. Это исторический момент. Якушев был лучшим игроком в суперсерии 1972 года. Он смог показать миру, насколько красив наш хоккей. Изменения в этом виде спорта — его заслуга», — цитирует Фетисова «RT на русском».

Якушев завоевал две золотые медали Олимпийских игр в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976). Кроме того он является семикратным чемпионом мира (1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1979).