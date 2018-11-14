«Металлург» обыграл минское «Динамо», продлив победную серию до шести матчей

Минское «Динамо» встречалось с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра, состоявшаяся в столице Беларуси, закончилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Йозефа Яндача.



Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 44-й минуты, когда Николай Кулёмин вывел уральскую команду вперёд. В концовке встречи хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, чем воспользовались хоккеисты «Магнитки», укрепившие преимущество благодаря голу Денниса Расмуссена в пустые ворота.

Уральская команда одержала шестую победу подряд, а клуб из столицы Беларуси прервал серию из двух побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.