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Голкипер фарм-клуба «Питтсбурга» забросил шайбу в матче АХЛ

Голкипер фарм-клуба «Питтсбурга» забросил шайбу в матче АХЛ
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Тристан Джерри забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги со «Спрингфилдом» (5:1).

В концовке третьего периода при счёте 3:1 Джерри выбросил шайбу от своих владений и поразил пустые ворота соперника, выпустившего шестого полевого игрока. Тристан стал первым вратарём в истории клуба, кому удалось забросить шайбу в ворота противника.

Видео гола Тристана Джерри можно посмотреть в «Твиттере» АХЛ.

В этом сезоне 23-летний Джерри провёл девять матчей в регулярном чемпионате АХЛ, отражая 90 процентов бросков и пропуская в среднем за игру 3,20 шайбы.

В сезоне-2017/18 на счету канадского вратаря 26 матчей в составе «Питтсбург Пингвинз» с коэффициентом надёжности 2,77.

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