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И. Зубов: «Спартак» опять проспал начало игры, видимо, нам это нравится

И. Зубов: «Спартак» опять проспал начало игры, видимо, нам это нравится
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Илья Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (4:3 ОТ). По ходу игры московский клуб проигрывал с разницей в две шайбы, но сумел не только восстановить паритет, но и вырвал победу.

«Плохое начало. Не знаю, почему опять проспали. Но, видимо, нам это нравится. Все ребята молодцы, что дотерпели, сравняли счёт и вырвали победу в овертайме. Позитивный момент для нас. Это должно придать уверенности на следующие игры.

«Автомобилист» подсел в третьем периоде? Это же автомобиль, как он может подсесть?

Особая установка на лидера чемпионата? Играть в свой хоккей и чётко выполнять тренерское задание»,- сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

Хохлачёв: «Спартак» плохо начинает, надо работать над этим аспектом
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