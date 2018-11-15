Рутерфорд: всё ещё верю, что «Питтсбург» способен выиграть Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал нынешнюю ситуацию в команде.

«Сейчас мы не двигаемся в сторону победы в Кубке Стэнли. Изменения необходимы. Все хотят выиграть чемпионство. Я всё ещё верю, что мы на это способны. В этом году или после ряда изменений в следующем, но я верю, что наше окно возможностей остается открытым. Сейчас мы начинаем вносить изменения. Надеюсь, они помогут нам вернуться в гонку.

Мы очень недовольны, но с точки зрения турнирной позиции и игры я бы не сказал, что мы достигли предела. Безусловно, в ближайшие пару месяцев я буду намного пристальнее следить за ситуацией и оценивать её», — приводит слова Рутефорда пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» проиграл шесть последних матчей из семи. Подопечные Майка Салливана дважды проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии неудач «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), а затем проиграл «Дэвилз» (2:4).