Тарасенко выбили зуб в матче с «Чикаго»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во время матча регулярного сезона НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» получил повреждение. Инцидент случился в конце второго периода, в одном из игровых эпизодов форварду выбили зуб. Позже игрок отыскал его на льду и передал врачу команды.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Сент-Луис Блюз» (1:0), прервав восьмиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой для нового главного тренера Джереми Коллитона. Автором единственной шайбы стал Брент Сибрук, реализовавший удаление Тарасенко.



В активе воспитанника «Сибири» шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач в 16 матчах нынешнего сезона при полезности «-5».