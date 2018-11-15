«Колорадо» — «Бостон»: Хара получил травму, пытаясь провести силовой приём

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш».



41-летний хоккеист травмировал колено после того, как попытался провести силовой приём на форварде «лавин» Карле Сёдерберге. По информации пресс-службы «Бостона», словацкий хоккеист пропустит оставшуюся часть игры.

Посмотреть видео эпизода с травмой Хары можно в «Твиттере».



В середине третьего периода счёт в матче равный – 3:3. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Мэтт Калверт. У «медведей» точные броски на свой счёт записали Давид Пастрняк и Джей Дебраск, оформивший дубль.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19