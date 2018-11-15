Форвард «Виннипега» Блейк Уилер повторил достижение Ильи Ковальчука

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).



32-летний хоккеист продлил серию с набранными очками до 11 игр. Это второй такой случай в карьере американского форварда – в марте-апреле 2016 года ему также удалась результативная серия из 11 матчей.



Уилер стал вторым хоккеистом в истории франшизы, который отметился таким показателем. Американец повторил достижение российского форварда Ильи Ковальчука, который дважды выдавал результативные серии с двузначным количеством игр. В 2008 и 2009 годах россиянин набирал очки в 10 встречах подряд, выступая за «Атланту Трэшерз», которая впоследствии переехала в Виннипег.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19