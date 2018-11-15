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Защитник «Сибири» Владислав Наумов командирован в новокузнецкий «Металлург»

Защитник «Сибири» Владислав Наумов командирован в новокузнецкий «Металлург»
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» командировала защитника Владислава Наумова в новокузнецкий «Металлург», который представляет Высшую хоккейную лигу. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист провёл 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Он заработал показатель полезности «-8» и 12 минут штрафного времени, проводя на льду более 14 минут.

Всего на счету Наумова 161 матч в КХЛ, ему удалось забросить 8 шайб и сделать 19 результативных передач.

«Сибирь» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Александра Андриевского набрали 13 очков по итогам 28 матчей. Вчера,14 ноября, новосибирский клуб уступил клубу «Куньлунь Ред Стар» (2:4).

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