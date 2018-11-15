Рирден: врачи перестраховались, не позволив Кузнецову доиграть встречу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал повреждение нападающего Евгения Кузнецова. Россиянин не смог продолжить встречу с «Виннипег Джетс» (1:3), получив удар в голову от форварда «реактивщиков» Брэндона Танева.



«Врачи решили перестраховаться, поэтому не позволили ему доиграть встречу. Очевидно, что соперник нанёс удар в голову. Медицинский персонал оценит состояние Кузнецова завтра. Нам необходимо было убедиться, что Евгений не вернётся в игру, дабы не усугубить положение.

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Холтби? Он не мог принимать участия в игре. Голкипер присутствовал на утренней раскатке, но решение было принято незадолго до матча. Врачи продолжат следить за состоянием здоровья Холтби и оценят, как он реагирует на лечение, которое получает», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.