Лукоянов: игрокам ЦСКА хочется показать, что в этом году они намного сильнее

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА. Игра состоится в Казани сегодня, 15 ноября, начало – в 19:00 мск.



«Думаю, финал Кубка Гагарина ещё долго будут вспоминать. А по поводу сегодняшнего матча – это новый сезон, у соперника тоже команда изменилась, есть новые задачи, поэтому будет совсем другая игра. Конечно, им хочется выиграть, показать, что в этом году они намного сильнее. Но и мы готовы доказать, что играем на этом же уровне, что «Ак Барс» – топ-клуб. Это будет очень хорошая проверка для нас, думаю, игра получится жёсткой и зрелищной», — цитирует хоккеиста пресс-служба казанского клуба.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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