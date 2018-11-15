Василевский: легионеры «Автомобилиста» — лучшие в КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский рассказал о положении дел в команде.

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«Мы в каждом матче стараемся играть только на победу. У нас очень дружный коллектив, мы одна семья, отсюда и складывается результат. Тренерский штаб подобрался хороший. Тренеры нас постоянно заводят, остаётся только выходить и работать. У нас в команде два очень хороших и сильных вратаря. И Якуб, и Володя (Сохатский. – Прим. «Чемпионата») нас очень выручают в играх, спасибо им за это. Якубу мы желаем здоровья и скорейшего возвращения в строй. Согласен ли с мнением, что у «Автомобилиста» лучшие легионеры в КХЛ? Абсолютно. Они – лучшие в лиге, все большие мастера», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Алексеем Василевским читайте на «Чемпионате» сегодня.