Канарейкин: матч «Ак Барс» — ЦСКА будет упорным, у соперников равные шансы

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин предположил, как будут развиваться события в сегодняшнем матче «Ак Барс» — ЦСКА.

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«Трудно определить в этой игре фаворита. Матч сегодня однозначно будет упорным, мне трудно отдать в нём кому-то предпочтение. ЦСКА сейчас выдаёт хорошую серию и хороший хоккей. Что касается сегодняшней встречи, то я думаю, что «Ак Барс» будет подготовлен к ней. Думаю, что это будет игра с равными шансами на победу. Что перевесит – атака ЦСКА или системная игра «Ак Барса»? Трудно сказать. Сегодня будет много контактов, и кто выиграет в этом компоненте, тот выиграет и матч.

Сухая серия Сорокина? Безусловно, от вратарей всегда зависит многое, и этот матч не стоит особняком. У обеих команд есть вратари высокого класса. Сорокин играет ровно на протяжении всего сезона, а что касается Гарипова, то его время пришло. У него была вынужденная пауза, но сейчас, на данном этапе, он показывает устойчивую игру. Вообще, сегодня будет центральный матч, в котором самоотдача и концентрация игроков будут повышенными. Игроки покажут свой лучший хоккей», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.