8-9 декабря пройдёт Кубок Легенд, посвящённый юбилею со дня рождения Тарасова

В Подмосковье 8-9 декабря на открытой ледовой арене «ЛУЖКИ.клуб» состоится пятый традиционный турнир с участием суперзвёзд отечественного хоккея «Кубок Легенд», посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного Анатолия Тарасова. В качестве почётного гостя соревнования посетит дочь Анатолия Владимировича, заслуженный деятель искусств России, знаменитый тренер и член Зала славы мирового фигурного катания Татьяна Тарасова.



В классическом спортивном противостоянии сойдётся четвёрка московских клубов – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Крылья Советов». В составах команд – Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр и Владимир Голиковы, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Игорь Ларионов, Виталий Прохоров, Вячеслав Анисин, Сергей Бабинов, Владимир Малахов, Виктор Шалимов и другие легендарные хоккеисты.



Программа Кубка Легенд включает мастер-класс и товарищеский матч с участием юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова и воспитанников хоккейной Академии Вячеслава Фетисова, филиал которой находится в Лужках. Первый розыгрыш Кубка Легенд состоялся в 2011 году, с 2015 года встречи легенд стали ежегодными. ЦСКА – четырёхкратный и бессменный на сегодня обладатель трофея.