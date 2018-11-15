Кубок Первого канала: билеты на матчи России стоят от 200 до 6500 рублей

Федерация хоккея России объявила о старте продаж билетов на матчи Кубка Первого канала, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.



Кубок Первого канала – традиционный международный хоккейный турнир с участием национальных сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии. В 2018 году матчи состоятся 13, 15 и 16 декабря в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд». Особенностью турнира в этом году станет проведение матча между сборными России и Финляндии 16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.



Билеты на матч сборной России в Парке Легенд будут стоить от 200 до 6500 рублей.



Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское):



13 декабря (четверг)

18:45. Швеция – Россия

Финляндия – Чехия (вынесенный матч, проводится в Хельсинки)



15 декабря (суббота)

11:30. Финляндия – Швеция

15:45. Россия – Чехия



16 декабря (воскресенье)

14:00. Чехия – Швеция

17:00. Россия – Финляндия (матч в Санкт-Петербурге).