Дрегер: Андрей Василевский сломал ногу и выбыл на длительный срок

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выбыл на длительный срок, информирует в своём «твиттере» инсайдер Даррен Дрегер. Сообщается, что российский хоккеист сломал ногу.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать в свой актив девять побед. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Напомним, российский вратарь в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 92,7.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вратарский гений. Василевский нацелился на «Везину»! Стэмкос и Кучеров не забили сами, но это было необязательно.