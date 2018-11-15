«Ак Барс» — ЦСКА: стали известны составы на матч финалистов КГ-2018

Стали известны составы команд на матч казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 ноября, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Юдин, Ткачёв — Бурмистров — Галиев;

Батыршин — Лямкин, Лукоянов — Попов — Потапов;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Пашнин — Науменков, Калинин — Андронов — Хансен;

Нестеров — Блажиевский, Толчинский — Шалунов — Окулов;

Марченко, Слепышев — Светлаков — Телегин.



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