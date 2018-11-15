Стали известны составы команд на матч казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 ноября, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Юдин, Ткачёв — Бурмистров — Галиев;
Батыршин — Лямкин, Лукоянов — Попов — Потапов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Пашнин — Науменков, Калинин — Андронов — Хансен;
Нестеров — Блажиевский, Толчинский — Шалунов — Окулов;
Марченко, Слепышев — Светлаков — Телегин.
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«Ак Барс» — ЦСКА: стали известны составы на матч финалистов КГ-2018