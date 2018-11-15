Харкимо: нашёл владельца для «Йокерита», которому можно доверять

Бизнесмен, депутат финского парламента Харри Харкимо нашел нового владельца на свою долю (51%) в финском хоккейном клубе «Йокерит», информирует Iltalehti.



«К сожалению, я не могу сейчас назвать имя нового владельца пакета моих акций, но до Рождества вы узнаете, кто придёт на моё место в „Йокерит“. Я бы не продал клуб, если бы не нашёл финна, которому можно доверять», — рассказал Харкимо.



Напомним, в июне 2013 года Харкимо продал «Хартвалл-Арену» и часть акций «Йокерита» российским бизнесменам Геннадию Тимченко, Аркадию и Борису Ротенбергам, но остался мажоритарным владельцем. Нынешние финансовые результаты настораживают потенциальных инвесторов клуба, в числе которых находится известный хоккеист Теэму Селянне.