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Харкимо: нашёл владельца для «Йокерита», которому можно доверять

Харкимо: нашёл владельца для «Йокерита», которому можно доверять
Хоккей / КХЛ

Бизнесмен, депутат финского парламента Харри Харкимо нашел нового владельца на свою долю (51%) в финском хоккейном клубе «Йокерит», информирует Iltalehti.

«К сожалению, я не могу сейчас назвать имя нового владельца пакета моих акций, но до Рождества вы узнаете, кто придёт на моё место в „Йокерит“. Я бы не продал клуб, если бы не нашёл финна, которому можно доверять», — рассказал Харкимо.

Напомним, в июне 2013 года Харкимо продал «Хартвалл-Арену» и часть акций «Йокерита» российским бизнесменам Геннадию Тимченко, Аркадию и Борису Ротенбергам, но остался мажоритарным владельцем. Нынешние финансовые результаты настораживают потенциальных инвесторов клуба, в числе которых находится известный хоккеист Теэму Селянне.

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