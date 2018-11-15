Силовой приём Морисси на Оши будет рассмотрен комиссией НХЛ

Дисциплинарная комиссия Национальной хоккейной лиги рассмотрит силовой приём защитника «Виннипег Джетс» Джоша Морисси во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1). Американский форвард «столичных» Ти Джей Оши долго поднимался со льда после удара Морисси, у хоккеиста подозрение на сотрясение мозга.



Напомним, главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден резко раскритиковал действия Морисси.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Якуб Врана, одним из ассистентов выступил защитник Дмитрий Орлов. Во втором периоде Марк Шайфли восстановил равновесие, реализовав удаление Александра Овечкина. Победу «Джетс» принёс Бен Шьяро, отличившийся на 53-й минуте, а точку в матче поставил Кайл Коннор, пославший шайбу в пустые ворота.