ЦСКА выиграл 20 матчей из 21 последнего

В Казани местный «Ак Барс» потерпел крупное поражение во встрече с московским ЦСКА, матч завершился со счётом 0:5. Таким образом, подопечные Игоря Никитина потерпели только одно поражение в последнем 21 матче, уступив «Куньлунь Ред Стар» (3:4) 10 октября.

«Ак Барс» развалился. ЦСКА вдоволь поиздевался над чемпионом У команды Зинэтулы Билялетдинова что-то пошло не так.

Счёт был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Во втором периоде московский клуб забил ещё трижды: авторами голов стали Антон Слепышев, Иван Телегин и Григоренко, оформивший дубль. Точку во встрече поставил гол Константина Окулова. Сухой матч, ставший для него третьим подряд, записал в актив голкипер ЦСКА Илья Сорокин.



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