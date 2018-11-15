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Билялетдинов: в раздевалку «Ак Барса» после игры с ЦСКА не заходил — так надо

Билялетдинов: в раздевалку «Ак Барса» после игры с ЦСКА не заходил — так надо
Хоккей / КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:5).

«Мы серьёзно готовились к матчу, но, к сожалению, допускали очень много грубых ошибок. Конечно же и соперник заставил нас ошибаться, после чего забивались голы. Было очень сложно, но будем работать.

Почему Гарипов играет больше Подъяпольского? Подъяпольский — начинающий вратарь, хотя парень способный. Мы даём ему возможность играть в тех матчах, которые он может сейчас провести, и готовим его дальше. А Гарипов у нас первый вратарь был, поэтому какое-то преимущество у него было, а сейчас будем смотреть.

Почему не зашёл в раздевалку команды? Так надо. Никто не ожидал, что мы так сыграем. Повторю, ошибок, которые мы допускали, не должно быть, особенно в такой игре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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У команды Зинэтулы Билялетдинова что-то пошло не так.
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